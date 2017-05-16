ارسلت "مايكروسوفت" تحديثاً أمنياً جديداً وعاجلاً لأنظمة تشغيلها التي أوقفت دعمها سابقاً مثل "اكس بي" و"فيستا"، بعد مواصلة برمجية انتزاع الفدية WannaCrypt هجومها وانتشارها السريع.

وبحسب blogs.technet.microsoft، فإن "مايكروسوفت" أعدت تحديثاً أمنياً لمعالجة الثغرة التي تستخدمها برمجية انتزاع الفدية WannaCrypt خاص بـ "ويندوز اكس بي" و"ويندوز 8" و"ويندوز سيرفس 2003"، بينما من يستخدم "ويندوز9" و"100"، فقد حصل على تحديث أمني آذار الماضي، ومن لم يحصل عليه دعته الشركة لتنزيله.

وتنتشر البرمجية الخبيثة التي توقف عمل جهاز الحاسب حتى دفع فدية للمخترقين، أو تحذف كافة بياناته، بشكل رئيسي عبر الشبكة وليس المواقع والبريد الإلكتروني وكانت تستهدف نظامي "ويندوز 7و 8" وأقدم وليس الأحدث "ويندوز 10".

وتضرر 123 ألف جهاز كمبيوتر حيعود إلى شركات حساسة كالمشافي والبنوك والمطارات وشركات الإتصالات حول العالم خلال أيام.