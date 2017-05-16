الوحدة السوري يسحق الوحدات الاردني برباعية ويضع قدماً بنهائي كأس الاتحاد الآسيوي اخبار الرياضة شارك

خطا الوحدة السوري خطوة كبيرة لبلوغ نهائي غرب آسيا في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، باكتساحه ضيفه الوحدات الأردني 4-1 الثلاثاء على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت في ذهاب نصف النهائي.

ويلتقي في الدور عينه القوة الجوية العراقي حامل اللقب مع مواطنه الزوراء في 22 أيار الجاري في أربيل، و29 منه إياباً في الدوحة.



وسيطر الوحدة على مجريات المباراة المعتمدة أرضاً للفريق السوري، فكان الأكثر فرصاً على مرمى الفريق الأردني الذي خاض المباراة بإشراف المدرب غياث التميمي بعد الانفصال عن المدرب العرقي عدنان حمد.



ووضع محمد حسن الفريق الدمشقي في المقدمة (14)، ورغم سيطرة الفريق السوري تمكن منذر أبو عمارة من إدراك التعادل للوحدات من تسديدة مباغتة للحارس رضوان الأزهر (32).



وتبادل الفريقان السيطرة في الشوط الثاني مع أفضلية للوحدة حيث كانت تدخلات مدربه حسام السيد إيجابية لا سيما بإشراك المخضرم رجا رافع، حيث أثمرت التبديلات عن تقدم الفريق السوري مجدداً عبر محمد الغباش من ركلة جزاء احتسبها الحكم اثر عرقلة المدافع أحمد إلياس لقصي حبيب (74).



وعزّز رافع تقدم فريقه إثر توغل أنهاه بتسديدة زاحفة إلى يمين الحارس صالح (78)، ثم أضاف هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 84.



وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في 30 أيار الجاري على ملعب الملك عبدالله الثاني في عمان. سيريانيوز 2017-05-16 23:29:38 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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