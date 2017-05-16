الاتحاد الفرنسي يرفض منح الروسية شارابوفا بطاقة دعوة للمشاركة ببطولة فرنسا المفتوحة اخبار الرياضة شارك

أعلن رئيس الاتحاد الفرنسي للتنس برنار جيوديسيلي الثلاثاء أنّ النجمة الروسية ماريا شارابوفا لن تمنح بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة رولان غاروس، المقررة أواخر أيار الحالي.

وكانت شارابوفا المصنفة أولى في العالم سابقاً عادت إلى المنافسات في نيسان بعد 15 شهراً من الإيقاف بداعي المنشطات، وستغيب للسنة الثانية توالياً عن البطولة الفرنسية ألتي احرزت فيها اثنين من ألقابها الخمسة الكبيرة في 2012 و2014.



وقال جيوديسيلي مباشرة على “فيسبوك”: “لا استطيع حرمانها من القابها، لكني اليوم لا استطيع ايضا منحها بطاقة الدعوة. الالقاب التي احرزتها هنا، فازت بها ضمن القواعد والقوانين دون حاجة الى احد”.



واضاف “اذا كانت هناك بطاقات دعوة مخصصة للعائدين من اصابات، فلا توجد بطاقات مماثلة للعائدين من عقوبة الايقاف بسبب المنشطات. يتعين عليها وحدها ان تفوز بألقابها”.



وجاءت تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي قبل دقائق معدودة من بدء المباراة الثانية لشارابوفا في دورة روما حيث استفادت من بطاقة دعوة ايضا، ضد الكرواتية ماريانا لوسيتش باروني. سيريانيوز

2017-05-16 23:25:59 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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