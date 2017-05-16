قامت "غوغل" بجعل متطلبات تطبيق الويب الخاص بها أكثر صرامة بعد هجوم تصيد احتيالي خدع عدد كبير من مستخدمي "جي ميل" الأسبوع الماضي.

وبحسب theverge، فإن "غوغل" غيرت عملية نشر التطبيقات الخاصة بها، وكيفية تقييم المخاطر، حيث ستكون الشركة أكثر صرامة فيما يخص تقييم المخاطر، مما يعني أن بعض تطبيقات الويب قد تتطلب مراجعة يدوية، وهذه التطبيقات لن تقدر على استقبال إذن بيانات المستخدم حتى اكتمال المراجعة، التي يمكن أن تستغرق فترة تصل إلى أسبوع كامل.

وتعمل "غوغل" أيضاً على التأكد من أن المطورين لا يسجلون أي طلبات أو يقومون بتعديل أحد التطبيقات الحالية لتضليل المستخدمين.

وتعرضت "جي ميل" الاسبوع الماضي بهجوم تصيد بأسلوب ناجح لأن المهاجم أطلق علي تطبيق الويب اسم Google Docs وأعاد إنشاء واجهة المستخدم الخاصة بـ "غوغل".