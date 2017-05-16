وفد النظام يلتقي غاتيلوف في جنيف 6.. ولقاء ثان مع دي ميستورا اليوم الاخبار السياسية شارك

عقد وفد النظام برئاسة بشار الجعفري, يوم الثلاثاء, جلسة مباحثات مع غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي في إطار الجولة السادسة من الحوار السوري السوري في جنيف.









وقالت وكالة سانا انه تم خلال اللقاء بحث الجولة الحالية من الحوار السوري السوري والتأكيد على أهمية هذه اللقاءات التي تأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمرين بين الجانبين, مضيفة ان الوفد سيعقد اجتماعا ثانيا اليوم مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا عند السابعة والنصف بتوقيت جنيف.



وانطلقت مفاوضات جنيف 6 في وقت سابق اليوم, بلقاء جمع بين وفد النظام السوري والموفد الاممي ستيفان دي ميستورا.



من المفترض أن تستمر المفاوضات حتى 20 أيار, إذ أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا أن الجولة السادسة ستكون عبارة عن "اجتماعات عمل قصيرة مكثفة وتفاعلية", ومن المقرر أن يتم من خلالها مناقشة إقامة مناطق أخرى غير مناطق.







وانتهت اخر جولة من المفاوضات فى ال31 من اذار الماضى وقدم خلالها وفد النظام على مدى ثمانية أيام أوراقا عديدة للمبعوث الخاص كانت أولاها ورقة تتعلق بمكافحة الأرهاب وورقة مبادئ عامة للحل السياسي في سوريا.







وعقدت 5 جولات من مفاوضات جنيف, اخرها 31 اذار الماضي, حيث تمت مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب. في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع, حيث يشدد وفد النظام على اولوية مناقشة ملف مكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على بحث مسالة الاسد والانتقال السياسي.







سيريانيوز

2017-05-16 20:16:00 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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