قامت "سامسونغ" بفصل قطاع انتاج المعالجات وشرائح الذاكرة وأنصاف النواقل وجعله قسم مستقل قادر على التعاقد وحده مع شركات أخرى لرفدها بالقطع.

وبحسب "رويترز"، فإن "سامسونغ" بهذه الخطوة، ستنافس "بقوة" باقي الشركات العريفة في صناعة عتاد الهواتف الذكية، حيث تملك الشركة الخبرة التقنية اللازمة والبنية التحتية وخطوط الإنتاج لجذب المزيد من الزبائن بدلاً من التصنيع لنفسها فقط أو بشكل جزئي للشركات المنافسة الأخرى.

ويشار إلى أن عائدات بيع العتاد لا يشكل حيزاً كبيراً من عائدات "سامسونغ"، لكن فصل هذا القسم وجعله مستقلاً قد يزيد النمو في العائدات السنوية بمعدل كبير.