أكد تقرير مختص حديث، أن ميزة الشحن السريع لن تعمل مع هاتف "غالاكسي اس 8" أثناء استخدامه.

وبحسب موقع Phandroid، فإن ميزة الشحن السريع وعلى خلاف كل أنواع الهواتف الأخرى، لن تعمل في "غالاكسي اس 8" إلا في حال عدم الاستخدام ويكون الشحن أفضل بكثير عند إطفاء الشاشة.



وبتجربة قام بها أحد المهتمين، تم الحصول على زمن شحن قدره 1 و 37 دقيقة لشحن البطارية بشكلٍ كامل عندما تم ترك الشاشة بحالة إطفاء، بينما تم الحصول على زمن قدره ساعتين و 51 دقيقة عندما تم الشحن والشاشة بحالة عمل دون إجراء أي مها.



ويشار إلى أن باقي الهواتف تبقى تستفيد من ميزة الشحن السريع ولو بقيت الشاشة تعمل أو كان الهاتف قيد الاستخدام، علماً أن معظم الأشخاص لا يستخدمون هواتفهم أثناء شحنها، والغالبية الساحقة تقوم بإطفاء الشاشة أثناء الشحن.