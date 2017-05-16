أكد تقرير مختص، وبعد اختبار أكثر من نوع هواتف ذكية، أن هواتف "هواوي" الصينية توفر ميزة استخدام أكثر من حساب على تطبيقات وسائل التواصل الإجتماعي دون الحاجة لتسجيل الخروج والدخول مرة أخرر، خلافاً لكل الأنواع الأخرى.

وبحسب "سكاي نيوز"، فإن هواوي الصينية توفر ميزة تعدد الحسابات بشكل افتراضي ودون الحاجة إلى تطبيقات إضافية لتتفوق بذلك على هواتف "سامسونغ" و"آبل" التي تسيطر على عالم الهواتف الذكية.

وتحمل هذه الميزة في هواتف هواوي اسم App Twin أي التطبيق التوأم، وهي تسمح للمستخدم بتشغيل نسخة توأم من أي تطبيق دون الحاجة إلى برامج إضافية.

وتعد هذه الميزة مهمة لهواتف الشريحتين لتتيح تشغيل نسختين من "واتساب" كل منهما تعتمد على رقم هاتفي في إحدى الشريحتين، إضافة إلى أكثر من نسخة من "فيسبوك" أو "تويتر" أو "سناب تشات" وغيرها من التطبيقات.

ويحتاج بعض مستخدمي مواقع التواصل إلى تشغيل أكثر من نسخة من تطبيقات التواصل على هاتفهم مع امتلاكهم أكثر من حساب على تلك الشبكات، لكن يحتاجوا إما لتطبيقات خارجية، أو لتسجيل الخروج والدخول بحساب جديد.