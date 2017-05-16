ألقت الجهات المختصة اللبنانية, يوم الثلاثاء, القبض على سورياَ ووالدته في البقاع, بسبب انتمائهما إلى "شبكة تهريب أجانب" عبر الحدود السورية اللبنانية.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام ان "الامن اللبناني اعتقل السوري (ج.م.) ووالدته (ر.ك.)، اللذين اعترفا بإنتمائهما إلى شبكة تهريب أشخاص أجانب عبر الحدود السورية اللبنانية".

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وتم تسليم الموقوفين إلى جانب النيابة العامة الإستئنافية في البقاع، وفقا للوكالة, التي بينت ان العمل جار لتوقيف أفراد آخرين تابعين لهذه العصابة.

وسَبق أن ألقت السلطات الأمنية القبض على عدد من السوريين ومحاكمتهم بتهم مختلفة كالقتل والسرقة وحيازة السلاح والأوراق المزورة والانتماء الى شبكات إرهابية وغيرها من الأعمال المخالفة.