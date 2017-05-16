حدد مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الأسعار التشجيعية لموسم 2017 بحيث يصبح سعر شراء الكيلوغرام من القمح الطري-القاسي بـ 140 ليرة سورية وسعر شراء كيلو غرام الشعير ب 110 ليرات سورية, بارتفاع نحو 40 ليرة في المادتين مقارنة بالعام الماضي.











وكان مجلس الوزراء حدد العام الماضي سعر 100 ليرة سورية للكغ الواحد من القمح و75 ليرة سورية للكغ من الشعير.



وبرر المجلس رفع الاسعار بانه استمرار لسياسة دعم الفلاحين وتشجيعهم على الإنتاج من خلال تقديم أسعار مجزية وبسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وتأثيره على تكاليف إنتاج محصولي القمح والشعير



وفي سياق اخر, ناقش المجلس مشروع قانون بنقل بعض العقارات وأجزاء العقارات من أملاك الدولة المشغولة من قبل الشركة السورية للاتصالات إليها سواء أكانت مخصصة أم غير مخصصة ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.



وبررت الحكومة هذا الامر بانه ياتي لدعم آلية عمل الشركة السورية للاتصالات واستقرار البنى التحتية فيها باعتبارها تقدم خدمات متصلة بعمل وحياة المواطن.







يشار الى ان المؤسسة العامة للاتصالات تحولت الى الشركة السورية للاتصالات بموجب قانون الشركات الذي اقر في منتصف عام 2010 2010 والذي أجاز تحويل المؤسسات إلى شركات مساهمة مع امكانية تسييل أصولها بقرار من مجلس الوزراء.



وكان رئيس الاتحاد العام للعمال جمال القادري اعتبر هذا القانون مخالفة صريحة لنصوص الدستور لأن الدستور السابق والحالي يقول "إن الملكية العامة للشعب ولايجوز التصرف فيها إلا بقرار من الشعب وقانون الشركات خالف هذا النص عندما اجاز لمجلس الوزراء تسييل اصول الشركات وتحويلها الى شركات مساهمة من شركات عامة ومن هذا المنطلق عارض الاتحاد تحويل مؤسسة الاتصالات الى شركة مساهمة".‏







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