قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يملك الحق "المطلق" بتزويد روسيا بحقائق تتعلق بمكافحة الإرهاب، وذلك بعد نفي الكرملين لتقارير تحدثت عن حصول وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف على معلومات "سرية للغاية" من ترامب خلال لقائهما في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

وكتب ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر"، "بصفتي الرئيس، أردت أن أزود روسيا (خلال لقاء عقد في البيت الأبيض في إطار جدول الأعمال المعلن) بحقائق تتعلق بالإرهاب وأمن التحليقات، ولدي الحق المطلق في ذلك".

يشار إلى أن الناطق الرسمي باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف وصف التقارير الإعلامية عن حصول وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف على معلومات "سرية للغاية" من الرئيس الأمريكي خلال لقائهما في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، بأنها "هراء مطلق".

وجاء التعليق الروسي عقب قيام صحيفة "واشنطن بوست" بنشر خبر نقلا عن مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين، بأن "المعلومات السرية للغاية" التي قدمها ترامب للافروف، كانت تتعلق بمحاربة تنظيم "داعش" وجاءت من أحد حلفاء واشنطن في المنطقة.

وكان لافروف زار واشنطن الاربعاء الماضي، والتقى كل من الرئيس الامريكي دونالد ترامب, ونظيره الامريكي ريكس تيلرسون, حيث حث ترامب موسكو على "كبح جماح" النظام السوري وإيران.

سيريانيوز