أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق حملة تلقيح ضد مرض الحصبة لخمسة أيام، بدءاً من يوم الأحد 21 أيار الجاري، وحتى الـ25 منه.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن وزير الصحة نزار يازجي قوله إن الحملة "تستهدف جميع الأطفال من عمر 7 أشهر إلى ما دون الخمس سنوات بغض النظر عن الجرعات السابقة".

وبين يازجي أن "الوزارة وفرت كل المستلزمات لإنجاز الحملة والوصول إلى 2.466 مليون طفل عبر استنفار 1078 مركزا صحيا و793 فريقا جوالا و6723 عاملا صحيا و676 سيارة".

ولفت وزير الصحة إلى أن "الأمراض الشائعة لا تمنع من التلقيح مثل الرشح أو الاسهال أو ارتفاع الحرارة البسيط أو إعطاء الأدوية مثل الأدوية المضادة للالتهاب".

والحصبة مرض فيروسي حاد شديد العدوى يظهر على شكل حرارة وزكام وسعال والتهاب ملتحمة وطفح أحمر ويظهر أولا على الوجه ثم يصبح عاما مع ظهور بقع متميزة على باطن الخد وقد تسبب الحصبة بعض المضاعفات كالتهاب الأذن الوسطى والتهاب الدماغ وذات الرئة والتهاب أمعاء يؤدي إلى إسهال.

وكانت وزارة الصحة أطلقت حملة مشابهة في الـ2015 ، كما نفذت عام 2013 حملة ضد الحصبة في المدارس ومراكز الإقامة المؤقتة والمراكز الصحية.

وتهدف حملات التلقيح بحسب الوزارة الى منع انتشار وباء بالمرض وتعويض تراجع التغطية باللقاحات الذي تسببت به ظروف الحرب في سوريا.

سيريانيوز