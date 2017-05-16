تنطلق , يوم الثلاثاء, الجولة السادسة من المفاوضات السورية في مدينة جنيف السويسرية, بمشاركة وفدي النظام السوري والمعارضة, وبحضور الأطراف المعنية.

وقال وزير الخارجية الكازاخستاني، خيرات عبدالرحمانوف أنه "من المتوقع أن تكون مناقشات الجولة الجديدة لمباحثات جنيف حول تسوية الوضع في سوريا حادة للغاية" .

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واضاف عبدالرحمانوف, في تصريحات للصحفيين, ان "هناك 4 مجموعات من القضايا، أحددها المجموعات ذات العلاقة بالحكومة والانتخابات والدستور ومكافحة الإرهاب. وكل مجموعة من هذه المجمعات الأربع تستحق ليس فقط إيلاء اهتمام خاص، بل من المتوقع أن تكون هناك مناقشات حادة جدا، نظرا لمواقف الأطراف المعنية والتي غالبا ما لا يمكن التوفيق بينها".

ووصل وفد النظام, برئاسة بشار الجعفري, إلى جنيف, يوم الاثنين, للمشاركة مع الوفود الأخرى في الجولة السادسة من المفاوضات المقرر انعقادها غدا الثلاثاء.

وكان رئيس وفد "الهيئة العليا للمفاوضات" إلى مفاوضات جنيف, نصر الحريري قال امس ان وفد المعارضة جاء إلى جنيف من أجل "الانخراط في العملية التي توصل للحل السياسي", معتبرا إن مفتاح نجاح الحل السياسي يكمن في الوصول إلى "حكم انتقالي بدون الرئيس بشار الأسد".

ومن المفترض أن تستمر حتى 20 أيار, إذ أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا أن الجولة السادسة ستكون عبارة عن "اجتماعات عمل قصيرة مكثفة وتفاعلية", ومن المقرر أن يتم من خلالها مناقشة إقامة مناطق أخرى غير مناطق.

وعقدت 5 جولات من مفاوضات جنيف, اخرها 31 اذار الماضي, حيث تمت مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب. في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع, حيث يشدد وفد النظام على اولوية مناقشة ملف مكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على بحث مسالة الاسد والانتقال السياسي.