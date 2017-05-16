وصفت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، الوضع في مناطق "تخفيف التوتر" بسوريا بـ"المستقر"، مشيرة إلى وقوع بعض الانتهاكات في عدة مناطق.

وقالت الوزارة في بيان ان الجانب الروسي من اللجنة الروسية التركية المعنية بالتحقيق في خروقات وقف إطلاق النار، رصد 9 حوادث إطلاق نار خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة انه رصد 4 خروقات في ريف دمشق، و2 في ريف اللاذقية، و3 في ريف حماه.

وأضاف البيان ان الجانب التركي في اللجنة سجل 4 خروقات، واحد منها في ريف إدلب و3 في ريف حماة.

وأشار البيان الى أن أغلبية حوادث إطلاق النار من أسلحة خفيفة وبشكل عشوائي، رُصدت في مناطق خاضعة لسيطرة تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين.

ودخل اتفاق لإقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا حيز التنفيذ 6 ايار الجاري, بموجب مذكرة تم التوقيع عليها بين ممثلي الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا, خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات "استانا-4.

واعتمدت الدول الضامنة الثلاث للهدنة في سوريا، روسيا وإيران وتركيا، مذكرة تفاهم حول إنشاء 4 مناطق تخفيف التصعيد في سوريا لمدة 6 أشهر.

وتتضمن مناطق "وقف تصعيد" الصراع، محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة فصائل جهادية بينها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا), والثانية أجزاء شاسعة من محافظات حماة وحمص واللاذقية، والثالثة الغوطة الشرقية الواقعة في ضواحي دمشق، والرابعة اجزاء من محافظة درعا.

سيريانيوز