أعلن وزير التربية هزوان الوز مجددا, يوم الاثنين، عن ادخال علامات الصفين السابع والثامن في الشهادة الأساسية بدءا من العام المقبل.

وقال الوز, بحسب صحيفة (الوطن) المحلية انه "تم إعداد بنوك الأسئلة للمواد الامتحانية لكافة الشهادات"، مشيرا أنه "سيتم إجراء الامتحانات العملية للثانوية المهنية قبل النظرية".

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وكان وزير التربية هزوان الوز كشف مؤخرا، عن مشروع قرار جديد سيتم من خلاله اعتماد 10% من حصيلة الطالب نهاية العام لكل من الصف السابع والثامن مع الفصل الأول من التاسع على أن يكون امتحان شهادة التعليم الأساسي 70% اعتباراً من العام القادم للصف السابع.

واوضح أنه سيتم احتساب الدرجة النهائية لشهادة التعليم الأساسي بعد إضافة 10% من الدرجة النهائية للصف السابع و10% للصف الثامن و10% لامتحان الفصل الأول مع 70% للامتحان الأخير، مع الأخذ بالاعتبار أن الطالب لا يعد ناجحاً في شهادة التعليم الأساسي ما لم يحصل على الحد الأدنى في مواد الامتحان الأخير حتى وإن تجاوز درجات النجاح في الصفوف الانتقالية.

يذكر أن امتحانات شهادة التعليم الأساسي بدات يوم الأحد، في كافة المحافظات السورية، حيث بلغ عدد المتقدمين حوالي 270 ألف طالب وطالبة موزعين على 2100 مركز امتحاني.