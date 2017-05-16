واصل الجيش النظامي, يوم الثلاثاء, تقدمه على حساب تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بريف حمص الشرقي, حيث تمكن من استعادة السيطرة على مجموعة جديدة من التلال الاستراتيجية, بعد معارك مع التنظيم.

وقال مصدر عسكري, لوكالة الانباء (سانا), إن “وحدات من الجيش, بالتعاون مع القوات الرديفة, فرضت سيطرتها على تلال الطفحة الشرقية والشمالية الغربية شمال غرب المحطة الرابعة لنقل النفط بحوالي 20 كم بريف حمص الشرقي”.

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وأضاف المصدر أن هذا التقدم الجديد للجيش من شأنه "توسيع نطاق السيطرة في ريف حمص الشرقي وجعل التلال قاعدة انطلاق لتنفيذ عمليات عسكرية جديدة ضد أوكار ومواقع انتشار التنظيم ".

وكان الجيش النظامي استعاد في الايام الاخيرة الماضية مقلع المشيرفة الجنوبي وثلاث نقاط جنوب وغرب قريتي هبرة الغربية ورسم حميدة بريف حمص الشرقي, بعد معارك مع "داعش".

وبدأ الجيش النظامي في الاونة الاخيرة عملية عسكرية واسعة, ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في ريف حمص الشرقي , حيث سيطر على قرى جديدة وعدد من التلال.

يشار الى ان الجيش النظامي استعاد , مؤخراَ, السيطرة على مدينة تدمر، كما وسع نطاق سيطرته بالمناطق المحيطة بالمدينة وريفها .