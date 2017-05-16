أعلنت الامم المتحدة, يوم الاثنين, ان مبدأ المحاسبة على الجرائم المرتكبة بسوريا "في غاية الأهمية والحساسية", وذلك تعليقاَ على اتهام الخارجية الأمريكية النظام السورية بارتكاب "انتهاكات" و"جرائم" بحق المواطنين والمعتقلين.

ونقلت وسائل اعلام عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك, في تصريحات صحفية, إن "الأمم المتحدة تلقت مرارا وتكرارا تقارير مروعة عن وقوع فظائع في سوريا خلال السنوات الست أو الخمس الماضية، وهو ما يجعل مبدأ المحاسبة في غاية الأهمية والحساسية".

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واضاف ان "الجمعية العامة للأمم المتحدة وضعت آلية للمحاسبة على الجرائم المرتكبة في سوريا وظهور مثل ذلك التقرير يؤكد الحاجة لضرورة جلوس جميع الأطراف على طاولة التفاوض للتوصل إلى حل سلمي للأزمة".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية اتهمت, يوم الاثنين, النظام السوري, بارتكاب "انتهاكات" بحق المواطنين والمعتقلين في سوريا, من بينها انشاء محرقة للتخلص من جثث بالقرب من سجن صيدنايا الذي تحتجز السلطات فيه عشرات آلاف الأشخاص منذ بدء الحرب الأهلية منذ 6 سنوات.

وكشفت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة حول سوريا, مؤخرا, عن تلقيها أكثر من 20 تقريرا توثق ارتكاب "تجاوزات" و"جرائم حرب" ضد الإنسانية في سوريا, داعية الى إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتقول لجنة التحقيق المعنية بسوريا إن لديها قائمة سرية بأسماء أفراد من كل الأطراف يشتبه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

و اتهمت الامم المتحدة في تقارير عديدة, صدرت مؤخرا, طرفي الصراع (المعارضة والنظام) في سوريا بارتكاب "جرائم حرب" في عدة مناطق بسوريا, كما شكلت مجموعة عمل تابعة لها مكلفة بملاحقة وتحديد مرتكبي "جرائم الحرب" في سوريا, من المقرر ان تبدأ عملها في وقت قريب.