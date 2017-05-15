سقط ضحايا, يوم الاثنين, جراء انفجار سيارة مفخخة داخل مخيم الركبان للنازحين الواقع على الشريط الحدودي مع الأردن.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان السيارة المفخخة انفجرت أمام محل "أبو حسين المهاينة" لبيع المحروقات، ما أدى لسقوط ضحايا بينهم نساء.

من جهتها, اعلنت مصادر اعلامية أن الانفجار وقع في الجهة الغربية من سوق المخيم، داخل الساتر السوري.

ولم تعلن اي جهة حتى الان مسؤوليتها عن هذا التفجير.

وتعرض المخيم بوقت سابق، لعدة هجمات تبناها تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) آخرها في 4 آيار الجاري، حيث أسفر انفجار سيارة مفخخة في المخيم عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين.

يشار إلى أن اوضاع العالقين في منطقة الركبان تدهورت بعد اعلانها منطقة عسكرية مغلقة، اثر هجوم بسيارة مفخخة على موقع عسكري اردني فيها يقدم خدمات للاجئين اوقع سبعة قتلى و13 جريحا في 21 حزيران، ما يعوق ادخال المساعدات عبر المنظمات الانسانية.

سيريانيوز