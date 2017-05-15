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الالمانية كيربر تزيح الاميركية سيرينا وليامز وتعتلي صدارة التصنيف العالمي
اخبار الرياضة

انتزعت الألمانية انجيليك كيربر المركز الأول في صدارة تصنيف لاعبات كرة المضرب المحترفات الصادر الاثنين من الأميركية سيرينا وليامس الغائبة عن الملاعب بسبب حملها، بينما تقدمت الرومانية سيمونا هاليب إلى المركز الرابع.


وضمنت كيربر (29 عاماً) عودتها إلى الصدارة منذ بلوغها الدور ثمن النهائي لدورة مدريد الإسبانية الأسبوع الماضي، على رغم انها خسرت في الدور المذكور أمام الكندية أوجيني بوشار بالانسحاب.

وانتزعت الألمانية صدارة التصنيف للمرة الأولى في مسيرتها في الأشهر الأخيرة من 2016 من وليامس، إلا أن الأميركية استردتها بعد تتويجها ببطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني.

 

وعادت سيرينا (35 عاماً) إلى الصدارة مجدداً في نيسان، وهي ستغيب لأشهر عن الملاعب بعدما أعلنت في الشهر الماضي أنها حامل.

أما هاليب (25 عاماً) فتقدمت أربعة مراكز إلى المركز الرابع، بعد احتفاظها بلقبها في مدريد رافعة عدد الدورات التي أحرزتها إلى 15.

وتقدمت وصيفها الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش (24 عاماً) إلى المركز الرابع عشر للمرة الأولى في مسيرتها.

سيريانيوز

2017-05-15 21:46:26
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