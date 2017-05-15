أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس قراراً يقضي بمنح الأطباء وأعضاء الهيئة التعليمية اختصاصيي التخدير الذين يمارسون عمل التخدير في الهيئات والمشافي العامة مكافأة شهرية كحد أقصى 100 ألف ليرة.

ونص القرار, الذي نشرته صحيفة (الوطن) المحلية, على منح مكافأة شهرية للأطباء اختصاصيي التخدير للمناوبين حدها الأقصى 30 ألف ليرة على أن يمنح للمناوبات الفعلية الشهرية مكافأة مقدارها2000 ليرة عن كل مناوبة، و3000 عن كل مناوبة خلال أيام العطل الرسمية والأعياد.

كما يمنح الأطباء طلاب الدراسات العليا والأطباء المقيمون في المشافي العامة بقصد دراسة اختصاص التخدير والعناية المشددة وطب الطوارئ مكافأة شهرية حدها الأقصى 15 ألف ليرة سورية.

أما فنيو التخدير فيحصلون على مكافأة شهرية حدها الأقصى 25 ألف ليرة سورية، فيما يمنح أطباء العناية المشددة وطب الطوارئ الذين يمارسون اختصاصهم مكافأة شهرية حدها الأقصى 50 ألف ليرة سورية.

من جهته، قال معاون وزير التعليم العالي للشؤون الصحيفة حسن الجبه جي، إن القرار جاء "تلبية لحاجة جميع المشافي من اختصاص التخدير نظراً لأهمية هذا الاختصاص لمعالجة الحالات الطبية وإجراء العمليات الجراحية ومختلف الإجراءات الطبية"، منوهاً بأن القرار "يشمل جميع مشافي الدولة من التعليم العالي والصحة والدفاع والداخلية".

وكان وزير التعليم العالي عاطف النداف كشف منذ أيام عن توجيه صادر من الحكومة لتحسين الواقع المعيشي لأطباء التخدير وتعويضاتهم ومكافآتهم.

يذكر أن أطباء التخدير طالبوا الحكومة بتحسين الواقع المادي ورفع قيمة المكافآت والحوافز، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات تشجع على الدخول في الاختصاص من خلال المحفزات والمشاركة بالمؤتمرات الخارجية المعنية بالمهنة.