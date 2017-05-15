ألقت السلطات اللبنانية يوم الاثنين، القبض على رجل يشتبه في تورطه بسرقة سيارات وتهريبها الى سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية (الوطنية)، أن السلطات تمكنت من إلقاء القبض على الرجل بعد مداهمة منزله في بلدة نحلة، للاشتباه بتورطه بعمليات سرقة سيارات من الاراضي اللبنانية وتهريبها الى الداخل السوري.

وأضافت الوكالة بأن تم العثور في شقة الرجل على سلاح من نوع كلاشنكوف ، ومسدس من نوع هريستال و ذخائر ، تم ضبطها و تسليمها مع الموقوف الى القضاء المختص.

يذكر أن الأمن اللبناني ألقى القبض مؤخرا على لبنانيين و سوريين بتهمة انتمائهم إلى" شبكات إرهابية" وقيامهم بنقل مبالغ مالية طائلة من لبنان الى سوريا بهدف تمويل "المنظمات الارهابية ".