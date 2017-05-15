وصل وفد النظام, برئاسة بشار الجعفري, إلى جنيف, يوم الاثنين, للمشاركة مع الوفود الأخرى في الجولة السادسة من المفاوضات المقرر انعقادها غدا الثلاثاء.

وكان مبعوث الامم المتحدة الى سوريا ستيفان دي مستورا قال في وقت سابق الييوم ان جولة المحادثات المزمعة غدا الثلاثاء ستكون مختلفة، و كل الوفود ستكون حاضرة في اجتماع جنيف المقبل.

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وعقدت الجولة الخامسة من المفاوضات انتهت فى جنيف فى ال31 من اذار الماضى وقدم خلالها وفد النظام على مدى ثمانية أيام أوراقا عديدة للمبعوث الخاص كانت أولاها ورقة تتعلق بمكافحة الأرهاب وورقة مبادئ عامة للحل السياسي في سوريا.

وعقدت 5 جولات من مفاوضات جنيف, حيث تمت مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب. في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع, حيث يشدد وفد النظام على اولوية مناقشة ملف مكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على بحث مسالة الاسد والانتقال السياسي.