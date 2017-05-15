قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، إن موسكو لا ترى ضرورة لتزويد الأكراد في سوريا بالسلاح لكنها ستواصل اتصالاتها معهم.

وأضاف بوتين خلال مؤتمر صحفي في بكين "على عكس دول أخرى لا نعلن عن أي شحنات أسلحة للكيانات الكردية". وتابع "لا نعتقد أننا بحاجة لبدء هذا".

ويزور الرئيس بوتين الصين للمشاركة في منتدى رفيع المستوى حول التعاون الدولي في إطار استراتيجية “حزام واحد، طريق واحد”، يقام في العاصمة الصينية في 14 و15 أيار الجاري.

واعتبر بوتين إن مشاركة الأكراد في المعركة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) تعني أنه من المنطقي مواصلة الاتصالات معهم "حتى لو لمجرد تجنب وقوع اشتباكات (بطريق الخطأ)".

وتعتبر القوات الكردية مكوناً أساسياً في تحالف عربي تدعمه واشنطن، ويخوض معارك ضد "داعش" في الشمال الشرقي السوري.

كما أعرب الرئيس الروسي عن أمله في أن تكون مناطق تخفيف التوتر في سوريا خطوة لتقوية اتفاق وقف الأعمال القتالية.

ودخل اتفاق مناطق "وقف التصعيد" في سوريا حيز التنفيذ ليل الجمعة-السبت 6 ايار الجاري، عقب محادثات جرت في أستانا يومي 3 و4 ايار الجاري، بحضور ممثلي الدول الضامنة, روسيا وإيران وتركيا، فضلا عن ممثلين من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والنظام السوري والمعارضة، وتم التوقيع في نهايتها على مذكرة لإقامة أربع مناطق في سوريا يجري فيها "خفض التصعيد".

وكان اتفاقاً لوقف الأعمال القتالية شمل جميع الأراضي السورية، دخل حيز التنفيذ في 31 كانون الأول الماضي، وتم التوصل اليه بوساطة روسية تركية، لكنه شهد انتهاكات وتبادل اتهامات من الأطراف المتصارعة بارتكاب خروقات.

سيريانيوز