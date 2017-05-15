سقط قتلى وجرحى، يوم الاثنين، بمناطق في دير الزور وريف الرقة الشرقي، جراء غارات جوية يرجح أن طائرات التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) قامت بتنفيذها.

وقالت مصادر معارضة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن طيران يعتقد أنه تابع للتحالف الدولي نفذ غارات على شارع مكاتب الحوالات وقرب الهجانة في البوكمال بدير الزور، الأمر الذي أدى لمقتل مالايقل عن 15 شخصاً، وإصابة آخرين.

وتحدث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن دخول قوات أمريكية وبريطانية من معبر التنف إلى منطقة حميمية شرق تدمر لبدء عملية باتجاه البوكمال.

وسبق لطيران التحالف الدولي أن استهدف بلدات في دير الزور وريفها، حيث أدت غارات في 18 نيسان الماضي الى مقتل 16 شخصاً واصابة 40 آخرين.

ويسيطر "داعش" على معظم محافظة دير الزور باستثناء أجزاء من مدينة دير الزور, خاضعة تحت سيطرة النظام, في وقت تشهد المناطق الخاضعة تحت سيطرة التنظيم عمليات قصف من قبل التحالف من جهة وطيران النظامي , بدعم من القوات الجوية الروسية, من جهة اخرى.

وفي ريف الرقة، قالت وكالة (سانا) الرسمية إن 22 شخصاً بينهم نساء وأطفال قضوا، فيما أصيب 12 آخرين في قصف نفذته طائرات التحالف على قرية العكيرشي بريف الرقة الشرقي.

وكان 18 شخصاً قتلوا وأصيب آخرين في 11 أيار الجاري، جراء قصف شنته طائرات التحالف الدولي على مدينة الرقة.

ويشن طيران التحالف بشكل شبه يومي على مواقع لتنظيم "داعش" في المناطق الخاضعة تحت سيطرته, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, وسبق للتحالف أن اعترف بمقتل مدنيين إثر غاراته في سوريا والعراق.

سيريانيوز