أحرز سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون الأحد جائزة إسبانيا الكبرى على حلبة كاتالونيا، المرحلة الخامسة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان، بعد منافسة مع سائق فيراري الالماني سيباستيان فيتل.

وهيمن هاميلتون على عطلة نهاية الأسبوع بدءاً من التجارب الحرة، وانطلق من المركز الأول بعد تصدره التجارب الرسمية.



وحقق فيتل انطلاقة أفضل للسباق وتمكن من تجاوز هاميلتون قبل المنعطف الأول، الا أن بطلي العالم السابقين تبادلا الصدارة أكثر من مرة، لتكون الكلمة الفصل لهاميلتون.



وحل ثالثاً سائق ريد بول الأسترالي دانيال ريكياردو.



والفوز هو الثاني لهاميلتون في سباقات البطولة هذا الموسم كما أنه الانتصار رقم 55 له في السباقات التي خاضها على مدار مشاركاته في بطولة فورمولا1- خلال مسيرته الرياضية.



وقلص هاميلتون، بهذا الفوز، الفارق الذي يفصله عن فيتيل متصدر الترتيب العام للبطولة هذا الموسم إلى ست نقاط بعد خمسة سباقات فقط من البطولة.



واحتل دانيال ريتشاردو سائق فريق ريد بول المركز الثالث في سباق اليوم متفوقا على سيرخيو بيريز وإستيبان أوكون سائقي فريق فورس إنديا.