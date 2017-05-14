نجح ليفربول في التغلب على مضيفه وست هام يونايتد، برباعية نظيفة على استاد لندن الأولمبي في إطار مباريات الجولة الـ 37 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف المباراة، ستوريدج وكوتينيو (هدفين) واوريجي في الدقائق 35 و56 و61 و75 على الترتيب.



وبهذا الفوز، يرتقي ليفربول إلى المركز الثالث بجدول ترتيب البريمييرليج برصيد 73 نقطة، أما وست هام تجمد رصيده عند 42 نقطة في المركز الـ 12.



وضمن كريستال بالاس استمراره بين الكبار لموسم خامس على التوالي مسقطاً ضيفه هال سيتي إلى الدرجة الأولى بالفوز عليه 4-صفر.



ويدين الفريق اللندني بفوزه المصيري، الأول له بعد ثلاث هزائم متتالية، إلى الإيفواري ويلفريد زاها في الدقيقة الثالثة والبلجيكي كريستيان بينتيكي في الدقيقة 34 والصربي لوكا ميليفوييفيتش في الدقيقة 85 من ركلة جزاء والهولندي باتريك فان آنهولت في الدقيقة الأخيرة الذين سجلوا الاهداف.



ورفع لاعبو المدرب سام الاردايس الذين يختتمون موسمهم الأحد المقبل في معقل مانشستر يونايتد، رصيدهم إلى 41 نقطة وتقدموا الى المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد هال سيتي عند 34 نقطة في المركز الثامن عشر بفارق 4 نقاط عن منطقة الأمان قبل مرحلة على ختام الموسم، فلحق بالتالي بميدلزبره وسندرلاند عائداً إلى الدرجة الأولى.