انتزع نابولي، وصافة الدوري الإيطالي مؤقتًا بعدما اكتسح مضيفه تورينو (5-0) يوم الأحد، بالجولة الـ36 من عمر البطولة.

وقد يحتفظ نابولي، بالوصافة على ضوء نتيجة مواجهة روما، ويوفنتوس والتي قد تحسم لقب الدوري الإيطالي أيضًا.



جاءت خماسية فريق الجنوب الإيطالي، عبر خوسيه كاييخون (7، 76)، ولورينزو إنسيني (60)، ودريس ميرتينز (72)، وبيوتر زيلينسكي (78).



بهذا الفوز، رفع نابولي، رصيده إلى 80 نقطة بالمركز الثاني، بفارق نقطتين عن روما، الذي تراجع للمرتبة الثالثة، وسيستضيف يوفنتوس في موقعة نارية على ملعب الأوليمبيكو، وتجمد رصيد تورينو، عند 50 نقطة، في المركز التاسع.



وتعرض إمبولي، لخسارة (2-3) من كالياري، وهو الأمر الذي قد يكلفه الكثير مستقبلاً، حيث إن نفس الجولة شهدت فوز كروتوني على أودينيزي، بهدف نظيف.



وجعلت خسارة إمبولي، رصيده يتجمد عند 32 نقطة بالمركز الـ17، بينما رفع كروتوني رصيده لـ31 نقطة في المركز الـ18، الذي سيهبط من فيه لدوري الدرجة الثانية.



بهذه الطريقة ستحمل الجولتان المقبلتان، أهمية كبرى بالنسبة للفريقين، خاصة بعدما تأكد هبوط باليرمو، قبل الأخير، وبيسكارا الأخير، للدرجة الثانية.



وبنفس الطريقة، وضع جنوى، نفسه عرضة للعبة الاحتمالات، بعدما خسر من مضيفه باليرمو (0-1)، سجله اندريا ريسبولي (13) حيث تجمد عند 33 نقطة بالمركز الـ16، بفارق نقطة عن إمبولي، واثنتين عن كروتوني.



ورفع باليرمو رصيده، بعد هذا الفوز إلى 23 نقطة، لكن هبوطه تأكد بالفعل.



وحصد بيسكارا، المتذيل بـ14 نقطة، خسارته الـ26، هذا الموسم على يد مضيفه بولونيا، بثلاثة أهداف لواحد.