برشلونة يحافظ على آماله بإحراز اللقب واتلتيكو مدريد يضمن المركز الثالث اخبار الرياضة شارك

حقق برشلونة انتصاراً كبيراً خارج أرضه بالفوز على لاس بالماس بنتيجة 4-1 الأحد بملعب "جاران كناريا" ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإسباني.

ويدين الفريق الكتالوني بهذا الانتصار لنجمه البرازيلي نيمار، الذي سجل "هاتريك"، ليرفع رصيده إلى 87 نقطة، متساويًا مع ريال مدريد، ليتأجل حسم لقب الليجا، للجولة الأخيرة، بينما تجمد رصيد لاس بالماس عند 39 نقطة في المركز 14.



وضمن أتلتيكو مدريد البقاء في المركز الثالث، بعد تعادله إيجابيًا (1-1) أمام مضيفه ريال بيتيس.



وتقدم أصحاب الأرض أولًا عبر لاعب الوسط الشاب، داني ثيبايوس، (ق57)، الذي أطلق تسديدة قوية بيمناه من خارج منطقة الجزاء، لتسكن يمين الحارس السلوفيني، يان أوبلاك.



وأدرك المونتنجري ستيفان سافيتش التعادل لأتلتيكو (ق66)، عندما استغل ارتباكًا دفاعيًا في منطقة الجزاء، بعد كرة طولية إثر ضربة حرة من منتصف الملعب.



وارتفع رصيد اتلتيكو مدريد إلى 75 نقطة، فيما استقر بيتيس في المركز الـ15 برصيد 38 نقطة. سيريانيوز 2017-05-15 00:11:54 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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