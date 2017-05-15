كشفت "مايكروسوفت" عن يد تحكم تتيح التفاعل مع الواقع الافتراضي والواقع المعزز عند ارتداء النظارات الخاصة بهذه التقنية مهاما كانت الشركة المنتجة لها.

وبحسب windowscentral، فإن يد التحكم الجديدة، مزودة بكل الحساسات اللازمة لتقديم تجربة التفاعل مع الواقع المعزز أو الواقع الافتراضي بحيث لن يكتفي المستخدم بمشاهدة الواقع فقط، بل سيكون قادراً على التحكم والتحريك عبر يد التحكم الموصولة بكبل واحد مع النظارة.

ولم تكشف الشركة عن سعر يد التحكم، حيث ستقوم ببيعها للشركات لتسعرها بنفسها وتدمجها مع نظارات الواقع الافتراضي الخاصة بها، لكن من المتوقع أن يصل سعرها إلى حوالي 100 دولار.