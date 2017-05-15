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متصفح "أوبرا" يتيح الدردشة عبر "واتس اب" "ومسنجر" دون مغادرة الواجهة الرئيسة
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علوم وتكنولوجيا
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أضاف
متصفح "أوبرا" شريطاً جانبياً إلى الواجهة يسهل الوصول المباشر للعديد من وسائل
التواصل الإجتماعي والمراسلة المعروفة.
وبحسب theverge، فإن الشريط الجديد يتيح
للمستخدمين تسجيل الدخول إلى حساباتهم الشخصية لكل من "الواتس اب"، و"فيسبوك
مسنجر" و"تليجرام" مع إمكانية الدردشة دون الحاجة إلى مغادرة الواجهة الرئيسية
للمتصفح.
وجاء ضمن التحديث الجديد للمتصفح الذي جلب
الشريط، أيقونات متحركة وثيمات ملونة، إضافة إلى بعض الميزات التي تمت إضافتها
العام الماضي بما في ذلك أداة حجب الإعلانات المدمجة وخدمة VPN المجانية الغير
محدودة.
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2017-05-15 00:26:39
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