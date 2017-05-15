أضاف متصفح "أوبرا" شريطاً جانبياً إلى الواجهة يسهل الوصول المباشر للعديد من وسائل التواصل الإجتماعي والمراسلة المعروفة.

وبحسب theverge، فإن الشريط الجديد يتيح للمستخدمين تسجيل الدخول إلى حساباتهم الشخصية لكل من "الواتس اب"، و"فيسبوك مسنجر" و"تليجرام" مع إمكانية الدردشة دون الحاجة إلى مغادرة الواجهة الرئيسية للمتصفح.