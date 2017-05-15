أشارت تقارير إلى أن "آبل" بدأت العمل على إطلاق جيل جديد لعام 2017 من هاتف "آيفون اس اي"، بعد التخلص من المعدن في النسخة السابقة.

وبحسب "phonearena"، فغنه سيطرأ على الهاتف تغييرات في التصميم ليندمج الهاتف مع تصاميم هواتف "آيفون" الجديدة، وستكون هناك تحسينات في المعالج والكاميرا والبطارية.



وستبقى شاشة الهاتف بحجم 4 إنش على أن يحمل الهاتف إسم iPhone SE 2017 ويطرح بسعر مناسب واقتصادي، ومن المتوقع الإعلان عنه في مؤتمر المطورين القادم WWDC 17 أو عبر بيان صحفي خلال الأسابيع القادمة.