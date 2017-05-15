قال إيفان شبيغل الرئيس التنفيذي لشركة "سناب"، إن "استراتيجيات فيسبوك التسويقية غير مستدامه لذلك سنعتمد على إستراتيجيتنا الخاصة ونركز على الإبداع في منتجاتنا"، وذلك في معرض رده على منافسة "فيسبوك" التي نسخت عدة ميزات من "سناب شات" إلى تطبيقها.

ونقلت cbc عن شبيغل حديثه أثناء مؤتمر عرضت فيه الشركة تقريراً اعتبره مراقبون "محبطاً" حيث تخطت خسائر الشركة 22 مليار دولار وسط تباطؤ نمو المستخدمين، وأضاف شبيغل ( في إشارة إلى فيسبوك ): الناس ينسخون الاشياء العظيمة ولكن كم هو مهم أن تكون خالقاً للإبداع ، "ياهو" لديها مربع للبحث ولكنها في النهاية ليست "غوغل".

الشركة أكدت أنها غير متأكدة من الوصول للربح في وقت قريب ، لكن شبيغل قال إن الشركة لديها استراتيجية طويلة المدى لتعزيز النمو وذلك بإستخدام الابداع.