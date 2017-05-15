قررت "فيسبوك" تقليل ظهور الروابط التي تؤدي إلى صفحات مليئة بالإعلانات "المزعجة أو المضللة" أو روابط الأخبار ذات الإيحاءات الجنسية.

وبحسب "مجمع البرامج"، فإن " ستقلل ظهور المواقع التي يزيد فيها عدد الإعلانات على المحتوى المفيد، ضمن "آخر الأخبار"، أو تلك التي تعرض إعلانات مضللة أو موحية جنسيًا، على غرار "5 نصائح لتكون مذهلًا في الفراش" أو "نصيحة مجنونة لخسارة الوزن بين عشية وضحاها!".

وبدأ تطبيق التوجه الجديد الأسبوع الماضي، ضمن صفحة "آخر الأخبار"، حيث يشاهد المستخدمون منشورات الأصدقاء والعائلة، إضافة إلى منشورات الصفحات التي يتابعونها.