بات موناكو المتصدر على بعد فوز واحد للتويج بلقب الدوري الفرنسي بعد فوزه العريض 4-0 أمام ليل، كما حافظ باريس سان جيرمان، على بصيص من الأمل في الاحتفاظ باللقب بعدما اكتسح مضيفه سانت إيتيان (5-0) الأحد بالجولة الـ37 من البطولة.

وسجل أهداف موناكو، راداميل فالكاو (6، و69) وبيرناردو سيلفا (46)، وجونيور ألونسو، مدافع ليل بالخطأ في مرماه قبل النهاية بدقيقة.



ورفع موناكو، رصيده لـ89 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد ليل عند النقطة (43) في المركز الـ12.



واقترب موناكو، خطوة جديدة من حسم حسم اللقب، الغائب عن خزائن فريق الإمارة منذ عام 2000، إلا أن فوز باريس سان جيرمان، على سانت إيتيان بخماسية نظيفة، أجَّل إعلان موناكو، بطلا للدوري.



وتألق كيليان مبابي، نجم موناكو الشاب، حيث كان له الكلمة العليا في هجوم فريق الإمارة، كما صنع هدفي فريقه الثاني، والثالث.



ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 86 نقطة في المرتبة الثانية، بفارق 3 نقاط عن موناكو، إلا أن الاخير لعب مباراة أقل وبات على بعد فوز من التتويج باللقب، حيث سيواجه رين في المرحلة المقبلة، خارج ملعبه.