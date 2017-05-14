بدأت يوم الأحد، امتحانات شهادة التعليم الأساسي في كافة المحافظات السورية، حيث بلغ عدد المتقدمين حوالي 270 ألف طالب وطالبة موزعين على 2100 مركز امتحاني.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية، عن وزير التربية الدكتور هزوان الوز قوله ,خلال جولة على عدد من المدارس في دمشق، إن "الوزارة اتخذت جميع الإجراءات الكفيلة بإنجاح العملية الامتحانية, وتم توزيع الطلبة الأحرار على مراكز المحافظة بالقرب من مناطق سكنهم وتكليف مندوبين من الوزارة ومديرياتها والجهات المعنية لمراقبة الامتحانات, كما تم تجهيز المراكز الامتحانية بمختلف مستلزماتها وضمان حمايتها طيلة فترة الامتحان".

وأشار الوزير الوز إلى أن "استمرار العملية التعليمية وتتويجها بالتقدم للامتحانات العامة هي نتيجة جهود حكومية مشتركة ونجاحها لم يكن ليكتمل لولا إرادة وعزيمة أبنائنا المدعمة بتشجيع الأهل للاستمرار بالتحصيل العلمي".

وبين الوزير أن العملية الامتحانية تسير "بشكل جيد وتم تسهيل خروج آلاف الطلاب من محافظات إدلب والرقة وريف حلب وريف دمشق حيث تم فتح مراكز إقامة مؤقتة لهم وتقديم كل ما يلزم لهم لإقامتهم إضافة إلى رفدهم بمدرسين لمساعدتهم فى مراجعة بعض الدروس لتقديم الامتحانات".

يذكر أن نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي بلغت العام الماضي، 70.20% حيث بلغ عدد المتقدمين 237625 متقدما نجح منهم 169180 تلميذا وتلميذة