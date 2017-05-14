اظهر تسجيل فيديو، يوم الاحد، عناصر تابعين لـ تنظيم الدولة الاسلامية "داعش"، وهم يحطمون قطعا أثرية، قالوا انهم عثروا عليها في محافظة دير الزور.

ونشرت وكالة اعماق" المقربة من التنظيم، فيديو بعنوان "ديرالزور.. تحطيم تماثيل عثرت عليها هيئة الآثار في منطقة الصالحية غرب البوكمال" الواقعة على الحدود العراقية.

وتحدث أحد عناصر التنظيم في الفيديو قائلا إن "ما تسمى بـ (اللجنة الشرعية) ارتأت تحطيمها، كونها وثاناً تعبد من دون الله".

وسبق لـ تنظيم (داعش)، ان فجّر عدداً من المزارات والأضرحة الصوفية في ريف دير الزور، وقام أيضاً في مطلع العام 2014، بهدم وإزالة الأضرحة الموجودة في الجامع القديم الاثري بمدينة الرقة.

وكان التنظيم الارهابي دمر مؤخرا، واجهة المسرح الروماني والتترابيلون في مدينة تدمر الأثرية المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي .

كما دمر في شهر آب من عام 2015 المدافن التدمرية البرجية والتي يعود بناؤها لفترات مختلفة تمتد من سنة 44 إلى 103 ميلادي وذلك باستخدام كميات كبيرة من المتفجرات، إضافة لتدمير أجزاء كبيرة من معبد بل الأثري الذى يعود الى عام 32 ميلادي ومعبد بعل شمين داخل المدينة الأثرية وغيرها من الاثار الهامة في المناطق التي سيطر عليها.

يشار إلى ان عدة مصادر تقول أن التنظيم الإرهابي غالبا ما يدّعي تحطيمه للآثار ويوثق ذلك في تسجيلات مصورة، فيما يقوم بتهريبها ويبيعها سعيا للحصول على تمويل إضافي، لا سيما بعد تضييق الخناق عليه في المناطق المتبقية تحت سيطرته.

وشهدت سوريا والعراق مؤخرا عمليات "نهب" للآثار، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة "داعش", حيث قام التنظيم بالمتاجرة بالاثار "المنهوبة" والتي تشمل الكثير من التماثيل واللوحات التي يعود تاريخها لآلاف السنين, واصبحت التجارة "مصدر أساسيا للدخل" , بحسب تقارير إعلامية.