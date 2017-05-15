تخطَّى ريال مدريد، أكبر عقبة في طريقه للتتويج بالدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بالفوز (4-1) على ضيفه إشبيلية، يوم الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو" بالجولة الـ37 من البطولة.

ورفع ريال مدريد، رصيده إلى 87 نقطة، بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر، بعد الفوز على لاس بالماس بنفس النتيجة، إلا أن الفريق الملكي لديه مباراة مؤجلة.



في المقابل، تجمد رصيد إشبيلية، عند 69 نقطة، في المركز الرابع.



سجَّل أهداف ريال مدريد، ناتشو فيرنانديز بالدقيقة (10)، وكريستيانو رونالدو هدفين بالدقيقتين (23، 78)، وتوني كروس بالدقيقة (84)، فيما أحرز يوفيتيتش، هدف إشبيلية الوحيد بالدقيقة (49).



واصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو ملك هدافي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بعد تسجيله هدفين لصالح ريال مدريد على إشبيلية.



وصار رصيد رونالدو 366 هدفاً في الدوريين الإنكليزي والإسباني مع مانشستر يونايتد وريال مدريد توالياً، ليعادل رقم اللاعب الإنكليزي السابق جيمي غريفيز، وبات رونالدو هدافاً تاريخياً بين لاعبي الوقت الحالي ويحتاج لهدف فقط كي يكسر رقم غريفيز.