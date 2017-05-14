أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الاحد, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه .

وحددت النشرة أسعار بعض أنواع الخضراوات، حيث سجلت أسعار اغلب الأصناف ثباتا, باستثناء البندورة والبصل والملفوف والفليفلة والفول والكوسا التي شهدت اسعارها انخفاضا, في حين ارتفعت اسعار الباذنجان والزهرة, مقارنة بالنشرة السابقة.

كما حددت النشرة أسعار بعض أنواع الفواكه, حيث تبين ان الأسعار لا تزال ثابتة, ماعدا اسعار البرتقال والتي شهدت ارتفاعا, مقارنة بالنشرة السابقة.

وتشهد أسواق دمشق, ارتفاعاً متزايداَ في أسعار الخضار والفواكه، وتكون الاسعار متفاوتة حسب المنطقة ومزاجية البائع, وسط وعود حكومية مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق.

سيريانيوز