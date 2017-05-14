قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, يوم الاحد, ان مسألة اللاجئين السوريين والفلسطينيين والعراقيين"ناجمة عن "فعل سياسي".

واشار امير قطر, خلال افتتاحه "منتدى الدوحة" الدولي، الذي انعقد تحت شعار "التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين", بحسب وكالة انباء (قنا), الى ان "أزمة اللجوء هي نتاج النزاعات الإقليمية، والحروب الأهلية، وعمليات التهجير على خلفيات عنصرية"

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وأكد الشيخ تميم بن حمد ، أن الحرب الأهلية في سوريا أدت إلى "نزوح وتهجير أكثر من 5 ملايين مواطن، فضلاً عن تدمير البلاد".

ويعيش اللاجئون في الدول المجاورة ظروفا انسانية سيئة, في وقت تنتقد المنظمات الدولية المجتمع الدولي لعدم تقديم العون للدول المضيفة للنازحين, فضلا عن اخفاقه في توفير التمويل الكافي للاحتياجات الإنسانية لهم.

ويقيم معظم اللاجئين السوريين الفارين من الصراع الدائر في سوريا في لبنان والأردن والعراق ومصر وتركيا , حيث بلغ عددهم بحسب احصاءات اممية, خمسة ملايين لاجئ, كما توجه السوريين الى عدة دول أوروبية, حيث تعتبر ألمانيا من أكثر الدول استقبالا للاجئين.