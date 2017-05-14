أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيريه التركي رجب طيب أردوغان والكازاخستاني نور سلطان نزاربايف مباحثات, في الصين, يوم الاحد, حيث تم بحث التسوية السورية والعملية التفاوضية.

ونقلت وسائل اعلام عن المكتب الصحفي لرئيس كازاخستان قوله ان "اللقاءات بحثت نتائج الجولة الأخيرة لمفاوضات أستانا حول سوريا".

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وعقدت مباحثات أستانا منذ نحو أسبوع, بحضور النظام السوري والمعارضة وممثلي الدول الضامنة, (روسيا وإيران وتركيا)، وممثلين من الولايات المتحدة والأمم المتحدة ، وتم التوقيع في نهايتها على مذكرة تفاهم حول إنشاء 4 مناطق تخفيف التصعيد في سوريا لمدة 6 أشهر.

واشار المكتب الصحفي إلى أن أردوغان أكد "أهمية هذا الإطار التفاوضي لمواصلة الحوار بشأن الأزمة السورية في جنيف".

من جهته، قال دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الكرملين إن لقاء بوتين وأردوغان جاء "تطويرا للحوار الذي أجراه الرئيسان في مدينة سوتشي الروسية مطلع الشهر الحالي".

وجرت لقاءات الرؤساء على هامش منتدى "حزام واحد، طريق واحد" للتعاون الدولي المنعقد في العاصمة الصينية بكين.

ويأتي اللقاء الثلاثي قبيل محادثات السلام السورية المزمع عقدها في مدينة جنيف السويسرية يوم 16 الجاري على ان تستمر 3 أيام.