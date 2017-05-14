أجرى المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب مباحثات مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير, في الرياض, وتم بحث الملف السوري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس), إن "اللقاء, الذي جرى بمكتب الجبير بمقر الوزارة في الرياض, بحث مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والجهود الدولية حيالها".

وتدعم السعودية جهود المعارضة لإنهاء حكم النظام السوري، وإي

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جاد حل سياسي للأزمة السورية.

وتطالب اطياف من المعارضة السورية وعدد من الدول الغربية مرارا بعملية انتقال سياسي دون بقاء الاسد, في حين تصر روسيا وإيران, الداعمين للنظام السوري, على ترك مصير الأسد للشعب السوري

ويأتي لقاء الجبير وحجاب قبيل محادثات السلام السورية المزمع عقدها في مدينة جنيف السويسرية يوم 16 الجاري على ان تستمر 3 أيام.