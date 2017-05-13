تأهل الإسباني رافاييل نادال المصنف رابعا للمباراة النهائية لدورة مدريد الدولية، ثالثة دورات الماسترز للألف نقطة في كرة المضرب، بفوزه على الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف ثانيا وحامل اللقب 6-2 و6-4.

ويلتقي نادال في المباراة النهائية الفائز من نصف النهائي الآخر بين الأوروغوياني بابلو كويفاس والنمساوي دومينيك ثييم الثامن .



ويسعى نادال المتوج بلقبي دورتي مونتي كارلو الفرنسية وبرشلونة الإسبانية للمرة العاشرة في الأسابيع الأخيرة، إلى لقب دورة مدريد للمرة الخامسة بعد أعوام 2005 و2010 و2013 و2014، علما أنه حل وصيفا أعوام 2009 و2011 و2015.



في حين كان دجوكوفيتش يمني النفس بأن يواصل مسيرته للاحتفاظ باللقب ورفع رصيده إلى ثلاثة ألقاب في هذه الدورة (بعد 2011 و2016)، وإلى 31 في دورات الماسترز.