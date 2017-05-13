نجح بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب في تحويل تأخره 2-4 الى فوز مثير ومجنون 5-4 أمام مضيفه لايبزيج، في المواجهة التي احتضنها ملعب "ريد بول أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر الدوري الالماني.

وسجل أهداف لايبزيج كل من مارسيل سابيتسر (2)، وتيمو فيرنير (29 و65)، ويوسف بولسن (47)، فيما سجل أهداف بايرن ميونيخ، روبيرت ليفاندوفسكي (17، 83) ، وتياجو ألكانتارا (60)، ودافيد ألابا (91)، وآريين روبن (94).



وارتفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 79 نقطة، في صدارة البوندسليجا التي حسمها، فيما تجمد رصيد لايبزيج عند 66 نقطة في المركز الثاني.



ولم ينتظر لايبزيج طويلاً، إذ سجل هدفه الأول عن طريق مارسيل سابيتسر، من رأسية رائعة في الدقيقة الثانية، بعد عرضية متقنة من إيميل فورسبيرج، ليعلن عن مباراة مفتوحة تبادل فيها الفريقين الهجمات طوال الـ90 الدقيقة.



واستطاع البايرن التحصل على ضربة جزاء في الدقيقة 16، بعدما لمست عرضية لام يد بيرناردو مدافع لايبزيج، ليسجلها روبيرت ليفاندوفسكي بنجاح.



وواصل لايبزيج هجومه، ومن اختراق رائع لفورسبيرج لدفاعات بايرن ميونيخ، تمكن من الحصول على ضربة جزاء بعد عرقلة من تشابي ألونسو، سجلها تيمو فيرنير، في الدقيقة 29.



وفي الشوط الثاني، باغت لايبزيج الفريق الضيف في الدقائق الأولى بهدفه الثالث عن طريق يوسف بولسن، بعدما سدد كرة ارتطمت بألونسو لتغير اتجاها وتسكن شباك الفريق البافاري، بيد ان تياجو ألكانتارا قلص الفارق بتسجيل الهدف الثاني، من رأسية رائعة في الدقيقة 60 بعد تمرير رأسية متقنة من تشابي ألونسو.



ومن خطأ دفاغي ساذج خطف فيرنر الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 65، بعدما تمكن من استغلال ارتباك ثنائي دفاعب بايرن لام وبواتينج، وقطع الكرة منهما قبل أن يضع الكرة من بين قدمي شتارك.



وأطلق روبن كرة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة، لترد وتجد رأس ليفاندوفسكي الذي سجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 83.



ونجح بايرن ميونيخ في خطف التعادل القاتل في الدقيقة 91 من عمر المباراة، من ضربة حرة مباشرة، نفذها النمساوي ألابا، اكتفى جولاكسي حارس لايبزيج بالنظر إليها.



ومن هجمة مرتدة في الدقيقة الأخيرة، تلاعب روبن بمدافعي لايبزيج قبل أن يضع الكرة فوق الحارس ليخطف الفوز للفريق البافاري في الدقيقة 94.