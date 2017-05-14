حافظ أرسنال الخامس على آماله بالمنافسة على مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، بفوزه الكبير على أرض ستوك سيتي الثالث عشر 4-1 في المرحلة السابعة والثلاثين من الدوري الإنكليزي.

وهذا الفوز الخامس في آخر 6 مباريات لفريق المدرب الفرنسي أرسين فينغر.



سجل لأرسنال الفرنسي أوليفييه جيرو (42 و80) والألماني مسعود أوزيل (55) والتشيلي أليكسيس سانشيس (76)، ولستوك بيتر كراوتش (67).



وأثار كراوتش الكثير من الجدل بسبب هدفه، حيث اعتمد على يده بتسجيل هدف ستوك.



وصار رصيد أرسنال 69 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة عن ليفربول الرابع وثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الثالث.



ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دوري أبطال أوروبا.