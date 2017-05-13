كشفت مصادر إعلامية من مدينة إدلب يوم الجمعة، عن أن تركيا تسعى لتأسيس "الفيلق الأول" التابع لفصائل المعارضة السورية المسلحة، والذي سيضم سبعة عشر فصيلا من الفصائل العاملة في شمال سوريا، بما في ذلك مقاتلو "درع الفرات".

وذكرت وسائل اعلام، أن الإعلامي أيمن الحسين نقل عن مصادر عسكرية في المعارضة، بأن "هجوم حركة أحرار الشام الإسلامية جاء بعد الأنباء التي تحدثت عن تشكيل الفيلق الأول، والذي يضم تجمع فاستقم كما أمرت وجيش إدلب الحر وجيش الإسلام وغيرها من فصائل المعارضة المسلحة المدعومة أمريكيا وتركيا".

فيما قالت مصادر خاصة في المعارضة المسلحة أن "هيئة تحرير الشام أرسلت حشودا عسكرية مع أسلحة ثقيلة تحسبا لاقتحام مقاتلي درع الفرات مدينة إدلب من جهة المعابر الحدودية مع تركيا".

وقررت تركيا وقف عملية "درع الفرات", والتي انطلقت في شمال سوريا منذ 24 آب الماضي، حيث قدمت الدعم لفصائل معارضة سورية, والتي خاضت معارك عسكرية في الشمال السوري, ضد المقاتلين الأكراد وتنظيم "داعش", استطاعت استعادة السيطرة على العديد من القرى والبلدات أهمها جرابلس والباب , لكن مسؤولون اتراك اشاروا مؤخرا الى امكانية اطلاق عمليات عسكرية اخرى في حال اقتضت الضرورة.