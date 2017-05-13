رفضت السلطات اللبنانية إجراء حوار مع النظام السوري بشأن إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم, معولة على دور الأمم المتحدة في حل هذا الموضوع.

وقال وزير شؤون النازحين اللبناني معين المرعبي, في تصريحات نشرتها وسائل اعلام, ان موضوع التواصل مع "النظام السوري "ليس واردا بأي شكل من الأشكال", و "نعول على الأمم المتحدة من أجل عودتهم إلى سوريا".

وبدأ الحديث في بلدة عرسال اللبنانية القريبة من الحدود مع سوريا عن إمكانية عودة اللاجئين السوريين الموجودين فيها إلى بلادهم، خاصة بعد ابداء الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الاستعداد للقيام بدور الوساطة مع الحكومة السورية في هذا الخصوص.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون اكد, في وقت سابق من الشهر الجاري, على اهمية عودة النازحين السوريين الى بلدهم, باعتبار العودة تحد من اعباء لبنان الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية والامنية .

وبلغت أعداد اللاجئين السوريين في لبنان حوالي مليون وخمسمئة ألف لاجئ سوري بحسب الأمم المتحدة, حيث تجاوز أعدادهم ثلث عدد سكان لبنان, يقطن جلّهم, بمخيمات بمحيط القرى والبلدات اللبنانية, وتعاني غالبية المخيمات من تدني مستوى الخدمات ونقص إجراءات الأمان.