اعلنت مصادر موالية, يوم السبت, عن سيطرة الجيش النظامي الكاملة على حي القابون شرقي دمشق.

وذكرت المصادر ,عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن النظامي تمكن من السيطرة على الحي بالكامل، بما فيه شبكة الانفاق الموجودة فيه.

وأضافت المصادر بأن النظامي سيطر على شبكة أنفاق حي القابون ووصل إلى جامع التقوى وسط انهيار المجموعات المسلحة.

من جهته، قال قائد عملية القابون العميد كمال صارم , في تصريحات نشرتها صفحات موالية, إنه "تم السيطرة على 25 نفقاً وقتل أكثر من 1000 مسلح في العملية التي استغرقت ثلاثة أشهر."

كما أفاد قائد ميداني بالجيش السوري لـ"سبوتنيك" بتمكن قوات الجيش السوري من السيطرة الكاملة على حي القابون بدمشق.

من جهتها, تحدثت مصادر معارضة عن اندلاع إشتباكات بين الجيش النظامي ومقاتلي المعارضة المسلحة على جبهات حي القابون في محاولة من الجيش لإقتحام الحي .

وشهدت مناطق القابون و برزة وتشرين أوضاع امنية متوترة, حيث تعرضت لعمليات قصف ومعارك واشتباكات عنيفة بين مقاتلين معارضين والجيش النظامي منذ شباط الماضي.

وسبق التصعيد العسكري في القابون، تطبيق لهدنة مؤقتة في الحي وتناقلت أنباء حول موافقة مقاتلي المعارضة المسلحة على مغادرة الحي بموجب اتفاق مع الجيش النظامي.

كما ابرم اتفاق بين المعارضة والنظام في حي برزة تم برعاية روسية، وينص على خروج المسلحين وعائلاتهم إلى مدينة إدلب.

يشار الى ان روسيا أعلنت يوم الجمعة ان اتفاق اقامة مناطق "تخفيف التصعيد" في سوريا الذي وقعت عليه الدول الراعية لمحادثات أستانا، لا يشمل حي القابون، شرق دمشق، بسبب سيطرة “جبهة فتح الشام” عليه.