أكدت وزارة التعليم العالي يوم السبت، أنها ستعمل على تسوية أوضاع جميع الطلبة المتضررين الذين انقطعوا عن جامعاتهم بسبب الحصار المفروض على مناطقهم.

وبين وزير التعليم العالي الدكتور عاطف النداف، في تصريح لوكالة (سبونتيك), إن هذا "الموضوع يتم معالجته بشكل كامل ويتم تسوية أمور الطلبة من المناطق الساخنة و المتخلفين عن جامعاتهم من أجل عودتهم إلى متابعة دراستهم الجامعية التي انقطعوا عنها".

وبين النداف أنه "تمت إعادة أسماء بعض الطلبة لعدم ذكر التفاصيل الكاملة وفي حال تم إرسال جداول بأسماء الطلبة والتفاصيل سيتم معالجتها مباشرة مهما بلغ العدد، في حين لم يكشف عن عدد الطلبة المنقطعين".

وبدأ الاهتمام بموضوع الطلبة الجامعيين بعد المصالحات الوطنية التي شهدتها أغلب البلدات، حيث اضطر الكثير من الطلبة للتخلف عن دراستهم الجامعية بسبب تواجدهم بمناطق محاصرة.

ويبلغ عدد الطلبة المتخلفين في الزبداني ومضايا وبقين 105 طلاب من مختلف الاختصاصات.

يذكر أن مجموع الأضرار التي لحقت بقطاع التعليم العالي خلال الأزمة تقدر بحوالي 9 مليار ليرة, بحسب مصادر في وزارة التعليم العالي, كانت معظمها بمشفى الكندي ومباني الجامعة في حلب إضافة لمباني جامعة الفرات في كل من دير الزور والحسكة.