كشف وزير التعليم العالي عاطف النداف أن نسبة تسرب أعضاء الهيئة التدريسية على مستوى الجامعات تقدر بـ20 % معظمهم غادر البلد تحت تأثير ظروف وتداعيات الأزمة التي تشهدها البلاد.

ولفت النداف, في تصريح لصحيفة (الوطن) المحلية, إلى "وجود توجيه من الحكومة لتحسين الواقع المعيشي لأطباء التخدير وتعويضاتهم ومكافآتهم وقريباً ستصدر التعليمات التنفيذية لتنفيذ القرارات".

ومن جهته، قال رئيس جامعة دمشق محمد حسان الكردي ان نسبة التسرب في أعضاء الهيئة التدريسية يقدر بـ19 % ذاكرا أن عدد من غادروا البلاد خلال الأزمة يقدر بـ379 عضو هيئة تدريسية من أصل 2037 عضواً.

وأشار الكردي إلى تعويض النقص عن طريق العقود السنوية والاعتماد على الأساتذة من خارج الملاك ناهيك عن وجود نحو15 ألف طالب دراسات عليا في كليات دمشق، كما أن جامعة دمشق طلبت تعويض النقص لعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والمعيدين عن طريق المسابقة الجديدة التي طرحتها وزارة التعليم العالي مؤخراً.

وتراجعت أعداد الكوادر التدريسية في الجامعات السورية خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ نتيجة النزوح أو مغادرة البلاد للبحث عن الأمان أو عن فرصة عمل أفضل

يذكر أن مجموع الأضرار التي لحقت بقطاع التعليم العالي خلال الأزمة تقدر بحوالي 9 مليار ليرة, بحسب مصادر في وزارة التعليم العالي, كانت معظمها بمشفى الكندي ومباني الجامعة في حلب إضافة لمباني جامعة الفرات في كل من دير الزور والحسكة.