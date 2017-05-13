أجرى وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، مساء الجمعة, اتصالا هاتفيا مع نظيره الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، جرى خلاله بحث جهود تحقيق التهدئة في سوريا.

وذكرت وسائل اعلام ان الوزيرين ناقشا “الجهود المبذولة لتحقيق وقف لإطلاق النار في سوريا للتوصل إلى حل سلمي للأزمة وفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يلبي طموحات الشعب السوري”.

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وجاء ذلك في وقت أجرى وزير الخارجية الأردني مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف , حول مسائل تنسيق الجهود من أجل توسيع نظام وقف إطلاق النار في سوريا بما في ذلك على الحدود السورية الأردنية.

ودخل اتفاق مناطق "وقف التصعيد" في سوريا حيز التنفيذ ليل الجمعة-السبت 6 ايار الجاري، عقب محادثات جرت في أستانا يومي 3 و4 ايار الماضيين بحضور ممثلي الدول الضامنة, روسيا وإيران وتركيا، فضلا عن ممثلين من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والنظام السوري والمعارضة، وتم التوقيع في نهايتها على مذكرة لإقامة أربع مناطق في سوريا يجري فيها "خفض التصعيد".

وينص الاتفاق على إقامة 4 مناطق منفصلة "لتخفيف التوتر" لمدة ستة أشهر على الأقل, كما ينص على منع وقوع صدامات عسكرية بين الأطراف المتنازعة، واتخاذ التدابير لمواصلة الحرب على تنظيمي "داعش" و "النصرة", و إنشاء لجنة مراقبة على الهدنة من الأطراف الموقعة والضامنة بالتنسيق مع الامم المتحدة وضمان تنقل المدنيين غير المسلحين، وإيصال المساعدات الإنسانية, وضرورة انسحاب القوات الأجنبية من سوريا خلال شهر.